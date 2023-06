San Martín sumó a Espejo y Vega: cierra el mercado de pases y ¿llega uno más?

San Martín empató el viernes, está segundo en la tabla y espera por el compromiso de Copa Argentina . La semana pasada sumó dos refuerzos y se espera que llegue uno más para completar el cupo. Lo cierto es que no le queda mucho tiempo y el abanico de jugadores no es muy amplio. ¿Llega uno más?

Alexis Vega llegó a San Juan horas después, y rápidamente se sumó al equipo. Fue una propuesta del DT y no la pensó: "San Martín es un club muy grande", le había dicho a Tiempo en su llegada al equipo sanjuanino.

Lo cierto es que queda un lugar y según pudo conocer nuestro diario, si no abrochan uno más entre hoy y mañana se cierra el mercado de pases para San Martín. Aparentemente no son muchas las opciones de jugadores y el Verdinegro estaría interesado en traer a un lateral por derecha. ¿Llega o no?

SAN MARTÍN-ALDOSIVI CHOCAN POR COPA ARGENTINA

El partido será este miércoles desde las 13:30hs en el Estadio Ciudad de Caseros. El duelo corresponde a los 32avos de final de la Copa Argentina y se podrá seguir minuto a minuto a través de Tiempo de San Juan.

El ganador deberá medirse con Vélez, equipo que espera en 16avos tras vencer 5-1 a Espayol.