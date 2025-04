San Martín lanzó la venta de entradas para hinchas verdinegros y neutrales: el precio y cómo comprarlas

San Martín y San Lorenzo se medirán este viernes desde las 22hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 12 de la Liga Profesional. El equipo sanjuanino tendrá la primera prueba de fuego de Romagnoli como local y justo ante su ex club. Claro está que no será fácil, el Verdinegro necesita sumar y no puede dejar pasar más partidos. Se espera que la concurrencia sea la misma como pasó con el duelo frente a River y el club lanzó la venta las entradas: el precio y cómo comprar las entradas.