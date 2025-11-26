miércoles 26 de noviembre 2025

Fue en Mar del Plata

San Juan cosechó una gran cantidad de medallas en el Campeonato Argentino de Pista

Los ciclistas sanjuaninos se lucieron en Mar del Plata y treparon a lo más alto del podio. El uno a uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La delegación de la Secretaría de Deporte, integrada por atletas del programa Deporte Adaptado de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, cerró una participación brillante en el Campeonato Argentino de Pista 2025, realizado en Mar del Plata. Los deportistas lograron un total de 13 medallas: 7 de oro, 5 de plata y 1 de bronce, destacándose en cada una de las pruebas disputadas.

Con un trabajo sostenido que refleja el compromiso de la provincia con el deporte inclusivo, los representantes sanjuaninos volvieron a demostrar que, con oportunidades y acompañamiento, el rendimiento deportivo crece de manera notable. Los resultados obtenidos son un orgullo para la Secretaría de Deporte y para cada familia que acompaña este proceso.

Resultados destacados

• William Quintero y Maximiliano Pérez

Oro en persecución individual

Oro en kilómetro

• Magdalena Sergo

Oro en persecución individual

Oro en velocidad 200 metros

Oro en 500 metros

• Ulises Álvarez y Alfredo Tejada

Plata en velocidad 200 metros

Plata en persecución

Bronce en kilómetro

• Gabriela Roja y María José Quiroga

Oro en velocidad 200 metros

Oro en kilómetro

• Alejandro Pereyra

Plata en velocidad 200 metros

Plata en persecución individual

Plata en kilómetro

Cosecha en el ciclismo adaptado:

En total, San Juan obtuvo 7 medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce, una producción que reafirma el nivel, el esfuerzo y el crecimiento del deporte adaptado provincial.

image
