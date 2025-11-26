San Juan cosechó una gran cantidad de medallas en el Campeonato Argentino de Pista

La delegación de la Secretaría de Deporte, integrada por atletas del programa Deporte Adaptado de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, cerró una participación brillante en el Campeonato Argentino de Pista 2025, realizado en Mar del Plata. Los deportistas lograron un total de 13 medallas: 7 de oro, 5 de plata y 1 de bronce, destacándose en cada una de las pruebas disputadas.

Con un trabajo sostenido que refleja el compromiso de la provincia con el deporte inclusivo, los representantes sanjuaninos volvieron a demostrar que, con oportunidades y acompañamiento, el rendimiento deportivo crece de manera notable. Los resultados obtenidos son un orgullo para la Secretaría de Deporte y para cada familia que acompaña este proceso.

Resultados destacados • William Quintero y Maximiliano Pérez Oro en persecución individual Oro en kilómetro • Magdalena Sergo Oro en persecución individual Oro en velocidad 200 metros Oro en 500 metros • Ulises Álvarez y Alfredo Tejada Plata en velocidad 200 metros Plata en persecución Bronce en kilómetro • Gabriela Roja y María José Quiroga Oro en velocidad 200 metros Oro en kilómetro • Alejandro Pereyra Plata en velocidad 200 metros Plata en persecución individual Plata en kilómetro Cosecha en el ciclismo adaptado: En total, San Juan obtuvo 7 medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce, una producción que reafirma el nivel, el esfuerzo y el crecimiento del deporte adaptado provincial. image

