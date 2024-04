Roberto Roldán, tras la suspensión de las elecciones del HSP: "No sé si es algo contra mí"

image.png

Las elecciones estaban programadas para el viernes pasado, pero desde la Dirección de Personería Jurídica se hicieron algunas observaciones a la convocatoria y por ese motivo fue pulgar abajo: se volverá a llamar dentro de 45 días.

A raíz de eso, el campeón olímpico en Barcelona 1992 y campeón del mundo en Recife 1995 con la Selección Argentina, manifestó: "A los tiempos lo maneja la Federación. Me da tristeza porque son 15 clubes que pidieron esto y ahora que no se los deje participar, me suena extraño. Desconozco el tema legal".

Se está atrasando todo, ya estamos en mayo y quien se ve perjudicado es el deporte Se está atrasando todo, ya estamos en mayo y quien se ve perjudicado es el deporte

Por último, Roberto Roldán se refirió a este cambio de último momento y apuntó: "No sé si es algo contra mí o si el problema soy yo. Aparentemente, en varias federaciones está pasando lo mismo y no hay explicación; no sabemos si hay algo más. Me han llamado y no me dejo llevar por los comentarios. Los clubes presentarán una nota formal porque quieren que haya una Asamblea.

Lo mío es siempre sumar, trabajar con los presidentes y con las personas que deleguen. Yo no tengo aspiraciones personales, yo sólo quiero comenzar algo que después siga en la posta de la gente del hockey Lo mío es siempre sumar, trabajar con los presidentes y con las personas que deleguen. Yo no tengo aspiraciones personales, yo sólo quiero comenzar algo que después siga en la posta de la gente del hockey