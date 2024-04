De campeón del mundo a dirigir todo el hockey sanjuanino: el nuevo desafío de Roberto Roldán

-Bueno, hay que esperar los tiempos legales y formales que se tienen que completar. Pero al menos está lo más importante y es la intención de presentarme en las elecciones. Ya tuve la oportunidad en otras elecciones, pero yo quería el conceso generalizado. Quiero aclarar que yo no tengo ningún tipo de interés personal. No tengo hijos que jueguen al hockey, no tengo aspiraciones políticas, no tengo aspiraciones de seguir jerarquías a nivel nacional o internacional en el hockey. Lo hago porque tengo un compromiso moral con este deporte que a mí me dio mucho. Soy muy agradecido y, bueno, vamos a sumar un grupo de gente que tiene esa misma idea para poder trabajar.

WhatsApp Image 2024-04-23 at 11.47.04.jpeg Roldán reemplazará a Nancy Herrera, quien estuvo al frente de la Federación Sanjuanina de Patín en los últimos tres años.

-¿Cómo nació esta idea de presidir la FSP?

-El hockey es mi pasión. Siempre que he sido dirigente en otros clubes, en otras disciplinas. Y en el hockey cuando me convocó, en un momento Daniel Martinazzo, estuve. Después no me volvieron a convocar. Me solicitaron para las elecciones pasadas, también estuve, pero tuve que dar un paso al costado por temas personales. Y ahora me convocaron los clubes que se han ido sumando y se siguen sumando. Hay jugadores, mucha gente que quiere un cambio porque sabe la situación que están y a la que se ha llegado. Hay que corregir. Pero tampoco vengo a pelearme con nadie. El tema es llegar a acuerdos para cambiar las cosas que están mal. Yo estoy de paso. Yo pondré mi piedrita basal, pero por supuesto yo no pienso perpetuarme en el poder.

-¿Cómo ve al hockey sobre patines en general?

-Sería importante que hagan entrevistas en los diferentes clubes para que vean la realidad que está viviendo el hockey. Muchas veces se habla de los campeonatos del mundo, que somos campeones, pero cuando se habla con las instituciones se visibilizan problemas importantes. Y no es culpa de nadie, pero hay cosas que hay que actualizarlas porque los tiempos van cambiando. Es decir, hay que modernizarnos y ordenarnos. Además, lo que tiene que hacer un dirigente es gestionar y pensar en un plan estratégico a largo plazo, sin olvidarse de atender las urgencias de los clubes.

-¿Cuáles son las problemáticas?

-Por ejemplo, el tema del pago de las licencias, el tema del fixture y calendarios, que aparentemente no son claros porque cuando juega la categoría mayor en un Campeonato Argentino, no juegan las inferiores. También hay que ver el tema de los balances de la Federación, que no se han aprobado en los últimos tres años. Seguramente eso va a ocasionar algún tipo de inconveniente, aunque no tengo dudas de que la gente que estuvo son buena gente. Pero también hay que trabajar en lo técnico y deportivo, hay que buscar a las personas idóneas que trabajen en el tema. Hace muchos años que no hay una dirigencia que al menos haya jugado el hockey sobre patines. Es decir, creo que es importante, no lo más importante, pero sí importante de que, dentro de los diferentes equipos de trabajo, haya exjugadores.

-¿Qué le diría a la gente del hockey?

-Como proyecto uno puede tener el mejor del mundo, pero cuando llegas por ahí tenés que acomodarte a la realidad y no al proyecto que se tiene en mente. Pero lo primero que voy a hacer y ya están informados todos los presidentes, es realizar una reunión el primer lunes de cada mes. En esos encuentros se van a tocar dos o tres temas importantes y se los va a intentar resolver. La Federación es de los clubes, no es de una persona. Si yo llego a ser presidente, la Federación no es Roberto Roldán, es de los clubes de hockey sobre patines de San Juan.