jueves 14 de agosto 2025

Copa Libertadores

River y una parada brava en Paraguay: el equipo probable para enfrentar a Libertad

Desde las 21.30hs, el Millo visita Paraguay en búsqueda de dar el golpe de visitante y encaminar la serie. Toda la información acá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River Plate afrontará este jueves una dura prueba en Asunción. El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la misión de sacar un buen resultado que lo acerque a la clasificación.

El Millonario llega como líder del Grupo B, con un promedio de 2,17 goles por partido en la fase inicial, pero con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión tras el empate sin goles ante Independiente por el Torneo Clausura. Gallardo apostaría a su formación base, con Miguel Borja y Facundo Colidio como cartas de gol.

Del otro lado, Libertad, dirigido por Sergio Aquino, terminó segundo en el Grupo D detrás de São Paulo y acumula un promedio de un gol por encuentro en la Copa. Llega entonado tras golear 4-0 a Sportivo Ameliano en el torneo local y buscará hacerse fuerte en casa para dar el primer golpe en la serie.

Últimos antecedentes entre Libertad y River

River 2-0 Libertad | 14/05/2024 | Copa Libertadores

Libertad 1-2 River | 24/04/2024 | Copa Libertadores

River 2-0 Libertad | 23/10/2014 | Copa Sudamericana

El probable equipo de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Libertad

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Hora y TV del partido

Fecha y hora: jueves 14 de agosto de 2025, 21:30 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Transmisión: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: en la web de Olé.

Terna arbitral

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Asistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa y Bruno Boschilia

Cuarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Rodolpho Toski Marques

AVAR: Rodrigo Nunes de Sá

