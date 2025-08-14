River y una parada brava en Paraguay: el equipo probable para enfrentar a Libertad

River Plate afrontará este jueves una dura prueba en Asunción. El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la misión de sacar un buen resultado que lo acerque a la clasificación.

El Millonario llega como líder del Grupo B, con un promedio de 2,17 goles por partido en la fase inicial, pero con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión tras el empate sin goles ante Independiente por el Torneo Clausura. Gallardo apostaría a su formación base, con Miguel Borja y Facundo Colidio como cartas de gol.

Del otro lado, Libertad, dirigido por Sergio Aquino, terminó segundo en el Grupo D detrás de São Paulo y acumula un promedio de un gol por encuentro en la Copa. Llega entonado tras golear 4-0 a Sportivo Ameliano en el torneo local y buscará hacerse fuerte en casa para dar el primer golpe en la serie. Últimos antecedentes entre Libertad y River River 2-0 Libertad | 14/05/2024 | Copa Libertadores Libertad 1-2 River | 24/04/2024 | Copa Libertadores River 2-0 Libertad | 23/10/2014 | Copa Sudamericana El probable equipo de River Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. La probable formación de Libertad Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino. Hora y TV del partido Fecha y hora: jueves 14 de agosto de 2025, 21:30 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Transmisión: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Minuto a minuto: en la web de Olé. Terna arbitral Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil) Asistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa y Bruno Boschilia Cuarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva VAR: Rodolpho Toski Marques AVAR: Rodrigo Nunes de Sá

