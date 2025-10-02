jueves 2 de octubre 2025

En Rosario

River y Racing, a todo o nada en un choque muy picante por Copa Argentina

El Millonario y La Academia se enfrentan en Rosario por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. El conjunto de Avellaneda llega motivada tras su clasificación en la Libertadores, mientras que el de Núñez busca cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y volver a ilusionarse con el torneo nacional.

Redacción Tiempo de San Juan
image

River y Racing se medirán este jueves 2 de octubre en el Estadio Gigante de Arroyito, desde las 18, en un cruce clave por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se podrá seguir por TyC Sports, promete ser intenso: la Academia llega tras un empate sin goles ante Independiente en el clásico de Avellaneda, mientras que el Millonario viene de perder 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental. El árbitro designado será Hernán Mastrángelo.

Formaciones probables

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Rivero, Acuña; Castaño o Nacho Fernández, Portillo, Galoppo; Quintero, Nacho o Lencina o Colidio; Salas.

Racing: Cambeses; Mura, Pardo, Rojo, Gabriel Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari o Vergara, Martínez y Conechny.

Cómo llega Racing

Bajo la dirección de Gustavo Costas, Racing llega al duelo tras empatar con Independiente y ocupa actualmente el 12° puesto en el Clausura. Además, la semana pasada selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez. El desafío ahora es claro: avanzar entre los cuatro mejores del certamen nacional.

Cómo llega River

River, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa un momento complicado: suma cuatro derrotas consecutivas, quedó eliminado en cuartos de la Libertadores ante Palmeiras y se ubica 3° en la zona B del Clausura. Este cruce en Rosario representa una oportunidad para levantar cabeza y buscar su lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

Rojo, habilitado para el Clausura

A horas del duelo, Racing recibió una buena noticia: Marcos Rojo podrá jugar también en el torneo local, más allá de su participación en Copa Argentina y Copa Libertadores. Según fuentes a Olé, la habilitación se produjo tras la lesión de un juvenil, lo que permitió inscribir al defensor de 35 años antes del inicio de la fecha 11, el plazo máximo permitido por reglamento. Hasta el momento, Rojo solo disputó los partidos de octavos de final de la Libertadores contra Peñarol, donde anotó un gol anulado y cumplió una suspensión de dos partidos, que lo dejó fuera del cruce con Vélez.

