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Torneo Apertura

River recibe a Sarmiento en el Monumental: hora, TV y posibles formaciones

El Millonario jugará este domingo a las 19:45 en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura. Será el primer partido de Eduardo Coudet como local tras su debut con victoria ante Huracán.

Por Ana Paula Gremoliche
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River Plate enfrentará este domingo a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se disputará desde las 19:45 en el Estadio Mâs Monumental.

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El Millonario llega con buen ánimo tras la victoria ante Huracán en Parque Patricios, resultado que marcó el debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. El duelo ante Sarmiento será además el primer partido del “Chacho” en el Monumental como director técnico del club.

El partido será arbitrado por Darío Herrera, con Pablo González y Adrián Del Barba como asistentes, Sebastián Bresba como cuarto árbitro, Adrián Franklin en el VAR y Joaquín Gil como asistente de videoarbitraje.

En cuanto al equipo, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván o Juan Fernando Quintero y Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

El encuentro entre River y Sarmiento se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN Premium.

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