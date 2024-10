River la tiene difícil: este será el árbitro para la revancha ante Atlético Mineiro

El panorama es complejo, pero no imposible. River se juega mucho en el Monumental y Atlético Minero también quiere lucirse de visitante y sabiendo que traen tres goles a favor. Será un duro trabajo para los de Marcelo Gallardo, que están obligados a sí o sí dar vuelta la historia para pasar a la final de la Copa Libertadores .

image.png

Con una diferencia realmente muy difícil de remontar, el Millonario se prepara para buscar una hazaña prácticamente inédita en la historia de la Copa. Y si bien la llave la definirán los jugadores que elijan Marcelo Gallardo y Gabriel Milito, la terna arbitral también juega un rol importante en cruces que pueden ser muy calientes.

Wilmar Roldán es uno de los réferis mejor considerados de la Conmebol y viene de ser el encargado de impartir justicia en la última final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense en Río de Janeiro. En Núñez lo acompañarán sus pares colombianos Jhon Leon y Richard Ortiz, con Carlos Betancur como cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe, y en el AVAR, Bryan Loayza.

En el partido de ida, la diferencia entre ambos equipos dejó en un segundo plano la labor del venezolano Jesús Valenzuela. Tras anular un gol del local al inicio del partido, al árbitro le costó mantener el criterio con las tarjetas y, si bien no hubo quejas porque no existieron alicientes en la derrota, en River no quedaron del todo satisfechos.

¿Cómo le fue a River con Wilmar Roldán?: