Revelaron los secretos del cuidado físico de Lionel Messi en Inter Miami

“Messi es el primero en entrar, el último en salir, un auténtico profesional. Realiza sus propias sesiones individuales de activación y fuerza , e incluso se entrena al día siguiente de haber estado en una concentración internacional en Argentina”, manifestó el profesional en diálogo con el diario británico The Mirror. Y luego, añadió: “ Tiene su ritmo, su rutina, y por eso está en lo más alto y se ha mantenido ahí. Cumple todos los requisitos. Se esfuerza, pero también hace todo el trabajo de recuperación”.

El integrante del staff de las Garzas, de 37 años, cuenta con una carrera que incluye experiencia en distintas disciplinas deportivas. Licenciado en Ciencias del Deporte y del Ejercicio por la Universidad de Gloucestershire, comenzó su trayectoria profesional en el mundo del rugby bajo la dirección de Eddie Jones en el Saracens. Desde entonces, transitó por el fútbol y desempeñó roles significativos en eventos de gran magnitud. Trabajó con las Leonas (la selección femenina de Inglaterra) en dos Mundiales y una Eurocopa, además de formar parte del equipo de Gareth Southgate en el Mundial de Qatar.

Desde enero es uno de los principales encargados de ocuparse de la fuerza, rehabilitación y el acondicionamiento de las principales figuras del plantel comandado por Gerardo Martino, donde además de la Pulga se encuentran nombres como los de Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

“Siempre queremos asegurarnos de que los jugadores puedan rendir al máximo en los momentos más intensos del partido, y eso se consigue con los entrenamientos a los que los exponemos. Los exponemos sistemáticamente a diversos estímulos de entrenamiento que imitan la exigencia del juego y, cuando procede, superamos las exigencias del juego para asegurarnos de que están completamente preparados para los momentos más duros”, develó Young.

El rosarino, que la pasada temporada fue clave para ganar la Leagues Cup y llegar a la final de la US Open Cup, es uno de los mejores jugadores del torneo estadounidense. Aunque se perdió algunos compromisos, el ex Barcelona y PSG acumula 12 goles y 9 asistencias en sólo 12 presentaciones. Tras 18 juegos, Inter Miami lidera la Conferencia Este con 35 unidades, dos más que su más inmediato perseguidor, Cincinnati (tienen dos encuentros menos).

Durante la entrevista, el empleado de la franquicia de Fort Lauderdale expresó que “para compensar este trabajo también estamos continuamente educando a los jugadores sobre la importancia de la recuperación, la nutrición y asegurarse de que su recuperación es buena y el sueño en ese proceso para asegurarse de que pueden seguir entrenando y jugando a esa intensidad”. Al mismo tiempo que aclaró que en este tema “Messi está recibiendo tratamiento individual, masajes y recuperación, lo que demuestra la importancia de tener gente cerca de ti en la que puedas confiar”.

“Con la Copa Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, es realmente emocionante formar parte de ella. El fútbol aquí es increíble y este deporte está creciendo mucho. Personalmente me encanta América, después del Mundial 2015, viajé por Norteamérica y siempre me encantó por el espectáculo que dan alrededor de cada deporte. Me encanta el país por sus diferentes estados y las diferentes culturas de cada estado”, concluyó.

Tras los amistosos contra Ecuador (domingo 9, Soldier Field de Chicago) y Guatemala (viernes 14, FedEx Field de Landover), la Albiceleste será cabeza de serie del Grupo A de la Copa América, donde chocará ante Canadá, Chile y Perú. Al mismo tiempo, el Inter Miami continuará su actividad sin Messi porque la MLS no se detendrá durante este certamen de selecciones.

FUENTE: Infobae