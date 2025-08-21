jueves 21 de agosto 2025

Recomendaciones y protocolos para la seguridad náutica en los diques durante días de viento

La guía establece medidas obligatorias y recomendaciones sobre registro, equipamiento, comunicación y conducta de los navegantes, además del rol clave de la guardia náutica en la prevención de incidentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Seguridad Náutica.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Deporte difundió una guía integral con recomendaciones y procedimientos para la práctica de actividades náuticas en los diques durante jornadas de viento, cuando aumenta considerablemente la presencia de veleristas, kitesurfistas, windsurfistas y otras disciplinas que dependen de estas condiciones.

Según el protocolo, la seguridad y la organización resultan fundamentales para evitar incidentes. En esos días, por disposición del jefe de Guardia, se suspende la práctica de remo por motivos de seguridad, mientras que las actividades a vela se intensifican.

Entre las principales medidas se destaca la obligación de que los navegantes registren su ingreso en la guardia, informando tipo de embarcación, cantidad de personas y horarios. Además, se recomienda el uso del radio VHF en el canal 16 como medio principal de comunicación, junto con dispositivos de flotación que aseguren su recuperación en caso de caída al agua.

En cuanto al equipamiento, el documento enfatiza el uso obligatorio de chaleco salvavidas homologado, y en disciplinas de mayor velocidad, chaleco de impacto y casco. Asimismo, se aconseja indumentaria técnica como neoprene, guantes, capucha y botas para prevenir la hipotermia, además de portar silbato, linterna estanca y luces de posición en condiciones de baja visibilidad.

Las recomendaciones también alcanzan a la conducta de los navegantes: mantener una distancia prudente entre embarcaciones, no salir de las zonas habilitadas, no navegar en solitario y comunicar cualquier incidente a la guardia.

Por su parte, el jefe de Guardia y el personal de seguridad nautica tienen la responsabilidad de evaluar los pronósticos meteorológicos, suspender actividades riesgosas, controlar el registro de navegantes, monitorear permanentemente el agua y el viento, y coordinar la asistencia en caso de emergencias.

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Deporte, remarcaron que la seguridad en los diques durante los días de viento depende tanto de la responsabilidad individual como de la organización conjunta. Cumplir con los protocolos, respetar a la guardia y utilizar el equipamiento adecuado son claves para disfrutar de los deportes náuticos en un entorno seguro y responsable.

