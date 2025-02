Raúl Antuña, el "estuvimos a la altura" y un palito a un periodista sanjuanino: "Me querés echar"

Sin embargo, el momento más picante de la conferencia llegó cuando un periodista le consultó sobre su continuidad y el nivel del equipo. Fiel a su estilo frontal, Antuña no dudó en responder con ironía: "Me querés echar". La frase, que generó sorpresa en la sala, dejó en claro que el DT tiene fuerzas de sobra para seguir en medio un presente complicado para el Verdinegro.

