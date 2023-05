Ratifican la sanción para el entrenador sanjuanino que opinó de un árbitro en la radio

Aquella tarde quien impartió justicia era Marcelo Cruz, uno de los árbitros con mayor actividad en el fútbol local. La dirigencia manifestó haberse sentido perjudicada por la labor de Cruz después de adicionar 12 minutos, tras haber finalizado los 90: en ese tiempo, Villa Obrera alcanzó la igualdad (el encuentro terminó 2-2). Antes, cuando el equipo santaluceño iba 2-0 arriba en el marcador, sufrió la expulsión de tres jugadores.

Sin embargo, lo que despertó la furia del árbitro fueron las declaraciones que el DT de López Peláez hizo en Radio La Red. Fue tal el enojo que todo terminó en una denuncia en la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde Cruz, de puño y letra, acusó a Giuliani de utilizar "palabras injuriosas, ofensivas y tendenciosas" en su contra, al querer "favorecer al Club San Martín, del cuál dice que soy hincha".

ad69b25f-98fd-40fb-93a9-528ab2b137e6.jpg La exposición que hizo Marcelo Cruz contra Lucas Giuliani.

Según los 16 minutos de la entrevista a los que pudo acceder Tiempo de San Juan, Giuliani no menciona a San Martín pero apunta expresa que: "A veces los árbitros tratan de equipo chico, al igual que la Policía; es muy difícil". Por otro lado segura que "estas situaciones van a seguir pasando hasta que no se pongan los pantalones" y apunta contra la Liga Sanjuanina diciendo que "son los verdaderos responsables porque no sancionan como corresponden; te suspenden la cancha, y los árbitros el día lunes ya tienen la platita en el bolsillo y no pasa nada".

LUCAS GIULIANI Club Lopez Pelaez

La postura del Tribunal de Penas en un principio fue suspender a Lucas Giuliani por dos meses, sin embargo, con el correr de los días, el mismo órgano decidió dejar sin efecto la sanción hasta que el entrenador dé su versión de los hechos. Esto permitió que Giuliani pueda volver a dirigir tras los incidentes con Villa Obrera.

La situación ahora es otra. Este lunes salió un nuevo fallo del Tribunal de Disciplina, donde explica que, tras analizar los descargos de las dos partes, decidió dar marcha atrás y ratificó la sanción hacia el entrenador de López Peláez. Esto quiere decir que, durante dos meses, Giuliani no podrá asistir a ninguna cancha para poder dirigir a su equipo.

97f0e585-ac5d-4716-a0f6-a3cdfbc311ae.jpg

Se trata de una sanción prácticamente inédita en el fútbol local por tratarse de una denuncia hecha por una situación ocurrido fuera de la cancha y del partido. Aunque, según especialistas, el reglamento avala al árbitro a denunciar cualquier acción ofensiva que haya sufrido en su contra dentro o fuera del campo de juego. La denuncia la podría hacer cualquier persona, ya sea árbitro, jugador o dirigente.