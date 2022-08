Racing y Boca empataron sin goles y con polémica en el final

Racing y Boca Juniors igualaron 0-0 en el Cilindro de Avellaneda en un clásico que mereció terminar con goles. Por la fecha 13 de la Liga Profesional, La Academia fue mucho más, sobre todo en la etapa inicial, e hizo figura a Agustín Rossi, pero no convirtió. Y le dio la chance a la visita sobre el final, cuando generó varias chances de gol. La polémica del final fue para el árbitro Fernando Rapallini, quien no sancionó un evidente penal de Jonathan Gómez, quien desde el piso retuvo la pelota con su mano en plena disputa con Villa. El VAR convocó al juez a revisar, pero no modificó su determinación y dio por concluido el pleito.