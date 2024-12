Quién es la sanjuanina elegida como la mejor deportista femenina del año

“Cierro un año muy lindo. Personalmente, me hubiese gustado cerrarlo un poco mejor con la selección, ganamos un tercer puesto en Italia y creo que estamos para más. Sé que, obviamente, no siempre se gana, pero uno siempre quiere estar entre los mejores”, reflexiona, en diálogo con Tiempo de San Juan.

--¿Cuál es tu reflexión tras haber quedado con este importante título de la AAD?

--Este premio también va para el club, a la selección. Este año en mi club logramos dobles bicampeonatos, uno provincial y otro nacional así que, más allá de la selección que es lo máximo que puedo aspirar, vestir la celeste y blanca fue importantísimo. Insisto, este premio no es solo mío sino a todas las chicas del club y de la selección, hemos marcado historia y me ayudaron muchísimo. Yo estoy, gracias a ellas, gracias al apoyo en los entrenamientos, a que ninguna faltó, a la responsabilidad y la perseverancia de cada uno de los cuerpos técnicos. Siento que sacaron lo mejor de mí porque me ayudaron todo el tiempo, ya sea en las situaciones buenas como en las malas. Siempre con la mejor sonrisa, poniendo la mejor onda para seguir entrenando y mejorar día a día.

Luchi2.jpg.jpeg

--¿Cómo fue la experiencia del mundial?

--Fue mi primer Mundial, iba a sumar experiencia y bueno, no esperaba jugar muchos minutos, sino sumar trayectoria en la parte grupal. Obviamente el tiempo que entré lo dí todo, al máximo, intenté desempeñarme de la mejor manera y me tocaron bastantes minutos, más de lo que esperaba. Me siento muy agradecida con todo el cuerpo técnico que confió en mí para eso. Insisto, dí lo mejor pero seguramente hubo errores aunque en todo momento el equipo hizo que todo fuera más fácil. Es por esto que la adaptación fue fácil y lograron que me sintiera bien en todo momento. Por lo tanto, creo que tuve un buen desempeño. Claro que siempre quiero ser mejor, pero fue mi primer mundial. Los nervios juegan en contra, hay mucho por mejorar y aprender. La próxima, seguramente, será mejor.

--¿Cómo fue tu experiencia deportiva a lo largo del tiempo?

--Mi experiencia fue variando muchísimo, primero estuve en Valenciano, allí fue mi adaptación y después me cambié a mi club actual donde ya llevo 11 años. Lo considero el club de mis amores, amo la camiseta de UVT, soy fanática porque es donde hice la mayor parte de mi carrera y especialmente me formé allí. Fueron pasando muchos técnicos que me han ido enseñando y, sinceramente, lo considero el mejor club del mundo.

Luchi y su familia.jpg.jpeg

--¿Y a nivel personal?

--El deporte me cambió un montón porque fui conociendo a mis compañeras cuando era muy chica y fuimos compartiendo muchos viajes juntas. Un poco más grande, a los 17, me tocó estar en el mundial de 2022, en la preselección quedé afuera de la lista y eso me sirvió para no bajar los brazos y pelear para el mundial que se hizo este año 2024, que era mi primer objetivo. Estuve entrenando a full para poder estar en la lista y por suerte se me dio, el cuerpo técnico confió en mí y me eligió, así que estoy contenta con eso. También a nivel personal conocí a la mejor del mundo, “Lucha” Agudo, a quien considero, más que una compañera de hóckey una amiga. Es una persona a la que le puedo confiar muchas cosas y eso es impagable. Ella y las chicas de la selección, cuando entré, me brindaron todo aún sabiendo que era chica, me hicieron sentir muy cómoda. A nivel personal el hóckey me ha cambiado y estoy muy agradecida a toda la gente que hizo que yo me transformara para bien.

--¿Qué importancia tiene tu familia y cómo te iniciaste?

--Mi familia es un apoyo fundamental. Somos cinco, mi mamá Noel; mi papá Gustavo y mis hermanas mayores Guadalupe y Pía. También quiero nombrar a mis dos abuelas, María y Ana. Me inicié a los 7 años en Centro Valenciano, donde jugué dos años. A los los 9 me cambié junto con mi hermana Pía, que es arquera y juega en la intermedia. Hemos jugado en muchas partes juntas en las inferiores juntas.