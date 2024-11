Qué opina el fútbol sanjuanino sobre el escandaloso debut de Spreen: "Es una burla y no es ejemplo"

Si el fútbol argentino estaba caminando por la cuerda floja, esta fue una mancha más. Deportivo Riestra hizo debutar al streamer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, y esa imagen causó repercusión en el mundo del fútbol . Estrellas del campeonato argentino y diferentes personalidades no dejaron pasar el momento y le saltaron con los tapones en punta a la acción del Malevo ; que haya sido a modo de propaganda o no, pegó fuerte en el ambiente. Técnicos y jugadores sanjuaninos también opinaron de los escandalos 20 segundos que el influencer estuvo en cancha: "Es una burla, no es un ejemplo como campeones del mundo".

Si bien el 'Ogro' Fabianni también 'se prendió en el chiste', después del empate 1-1 ante Vélez no le tembló el pulso para decir que a Riestra le sirve un montón el marketing con Spreen: “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar . En la semana lo llamé a Gustavo Quinteros (entrenador de Vélez) para avisarle. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto”.

Ante esto, Braian Romero, jugador de Vélez, también soltó explosivas declaraciones: "Hoy la televisión les mostró un atajo que no es ese; hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol. Es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden", acusó.

El fútbol sanjuanino no se calló nada y opinó del debut del streamer Spreen:

-Alfredo "Luto" Molina - Entrenador de Juventud Zondina

"Como técnico no estoy de acuerdo para nada y por haber sido jugador de fútbol mucho menos, porque se el esfuerzo que hemos hecho muchos por llegar a debutar en la Primera División y no nos tocó, no tuvimos esa suerte. Son pocos los que llegan y somos más los que nos quedamos en el camino. No es un buen mensaje para los chicos que están empezando, no sé que habrá detrás de eso. Llama aún más la atención que es un club de Primera. Me quedo con las lindas historias de los chicos que verdaderamente se esfuerzan para estar".

-Sebastián Penco - Ex jugador y entrenador en un centro de entrenamiento

"Lo que te puedo decir es poco. Poco serio. Un desprestigio total y vergonzoso. El mensaje es erróneo, uno tiene que luchar para llegar a Primera".

-Sergio Fernández - Entrenador y Coordinador de Defensores de Argentinos Juniors

"No comparto para nada lo que pasó. Dónde quedó el esfuerzo, dedicación y la perseverancia para buscar concretar el sueño de jugar en Primera División. Es una burla para nuestro fútbol campeón del mundo".

-Pablo Costi - Jugador de Unión Santiago (Santiago del estero)

"Me parece una falta de respeto para todos aquellos que se esfuerzan y sacrifican todos los días por cumplir el sueño de jugar en Primera. Es un mensaje equivocado el que se vio ayer. No soy nadie para juzgar a quien haya tomado esa decisión, pero no la comparto".

-Maximiliano Jorquera - Jugador del Club Deportivo y Social Bories (Chile)

"Sinceramente no me gustó ver lo de ayer, siento que no refleja en nada lo significa llegar a Primera División. No es el ejemplo ni el camino que los chicos tienen q seguir".

-Sebastián Domínguez - Arquero de Atenas de Pocito

"Me da mucha bronca que el fútbol argentino se preste para esto. El chico Spreen no tiene la culpa, él hace su trabajo y le pagan por hacer eso. El que tiene la culpa acá es el club y el técnico, es una falta de respeto hacia los propios jugadores. Hay chicos que no llegan para poder trabajar, entrenar, estudiar... o los otros que se han ido de este mundo porque no pueden debutar ni jugar un minuto, les cierran los contratos o no les permiten jugar en otro lado. Estoy con bronca, esto le baja el nivel al fútbol argentino, después de tantas cosas como sacar los descensos, al final parece que no somos los campeones del mundo. Es como su fuese otra realidad".

-Gabriel Lepe - Jugador de Club Atletico Los Andes (Chilecito)

"Es una falta de respeto en todos los sentido. Primero, para el que se esfuerza día a día y más para los chicos de ese club. Eso demuestra lo desvirtuado que esta todo y que a veces puede más cualquier otra cosa que valorar al fútbol como se merece".

-Sebastián Pereira - Jugador de Sportivo Rivadavia

"Realmente es algo que te deja muy confundido. Hay jugadores que pasan años para tener la posibilidad de debutar en Primera División y ves que pasan estas cosas por tener fama o como quieras llamarle, es algo muy feo. Los culpables de todo son los dirigentes que permiten estas cosas y mucho otras que la gente no sabe. El fútbol se vive de otra manera y no así".

-Beto Cortéz - Jugador de Marquesado

"No comparto lo que pasó. Hay chicos que lo intentan mil veces y que no pueden. Uno de chiquito sueña con ser profesional, jugar en el fútbol grande. Lo de ayer se vio algo muy fácil, este chico no tenía ni escuelita ni técnica no tenía nada. Fue todo una vendida de humo o de marketing, como le quieran llamar. El fútbol se trata de siempre volverlo a intentar, en una de tantas veces hay una de suerte".

-Mauricio Fernández - Técnico y Coordinador de San Martín

"La verdad coincido con todo lo que se está comentando. Me parece una falta de respeto a todos los chicos que tienen su sueño de poder jugar en Primera División y un día llegar a ser profesionales".