"Que no nos dirija más", el pedido de los presidentes de Trinidad y Desamparados tras las disculpas del árbitro

image.png El posteo que se hizo viral y que causó enojo en los presidentes

Con este enojo y la polémica que provocó su estado, Díaz salió a hablar en el programa Línea de 4 para pedir disculpas a los clubes por lo ocurrido: "Si realmente se han sentido ofendidos les pido mil disculpas porque no ha sido mi intención lograr esto, sino el hacer una gastada a dos compañeros de trabajo. Yo cometí un error y acá estoy para hacerme cargo. Esto se ha salido de contexto y yo no entiendo por qué", dijo.

A raíz de esto, Horacio Díaz, el presidente de Trinidad le dijo a Tiempo: "Vamos a hacer un escrito de parte del club para exponer todo en la Liga, para que estén al tanto de lo que sucede con esas declaraciones que hizo por WhatsApp el árbitro. Queremos pedirle a la Liga Sanjuanina que por lo menos hasta fin de año al Club Trinidad no lo dirija en ninguna disciplina. Está visto que por más que haya pedido disculpas, los hinchas y la gente está alterada con esto. Está muy golpeado el fútbol sanjuanino y que personas profesionales como este árbitro salgan a hacer esas clases de comentarios, no ayuda".

Trinidad perdió por penales ante Colón y quedó eliminado en el Estadio de la calle Sargento Cabral

Por su parte, el máximo dirigente de Desamparados, Augusto Pérez, también se refirió al tema y expresó: "No conozco al árbitro José Díaz, no sé quién es, de hecho si lo cruzo en la calle no lo reconozco. Como hincha de Desamparados no me afecta para nada su comentario, estamos habituados a eso, como dirigente si. Lo grave es que viene de un árbitro de liga, cuánto menos es una falta de profesionalismo porque viola el principio de imparcialidad y el neutralismo que requiere el ejercicio de su profesión. Y principalmente una actitud de irresponsabilidad deliberada dado que, luego de viralizarse este posteo que denota una mala animosidad contra nuestra institución, como dirigentes nos vemos obligados a solicitar a la LSF que ese árbitro no dirija nunca más ninguna categoría de nuestro club ya que el solo hecho de que integre una terna puede generar situaciones que pueden propender a hechos de violencia cuyas sanciones consecuentes serán soportadas por el club cómo siempre y no por quienes las provocaron.

Además, se refirió "Con algunos colegas coincidimos en que si la mitad de los clubes se solidarizan y acompañan el reclamo del club perjudicado, ese árbitro no podrá dirigir más en liga. Vamos a trabajar en eso porque mientras los clubes, genuinos dueños del fútbol sanjuanino, sigamos actuando por separado los inescrupulosos seguirán reinando".