Qué le pidió el papa Francisco a la Selección, tras el triunfo en el Mundial

Declaraciones "Ya he firmado mi renuncia", la decisión del Papa Francisco

"Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. A los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien", expresó el Sumo Pontífice en una entrevista con la televisión italiana.