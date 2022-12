"Ya he firmado mi renuncia", la decisión del Papa Francisco

“Ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: ‘En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen’. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, explicó Francisco. Para él, la carta fue entregada al cardenal Pietro Parolin, quien es el nuevo secretario de Estado.

“Llegado el momento, cuando veré que ya no aguanto más, lo haré y este es el gran ejemplo del Papa Benedicto: fue una cosa muy buena para la Iglesia y él les dijo a los papas de detenerse a tiempo. Es un grande Benedicto”, destacó, señalando los motivos de su decisión que aun afortunadamente no entró en vigencia.

323267.jpg El Papa Francisco junto al Monseñor Jorge Lozano

Este año hubo fuerte rumores sobre la posibilidad que Francisco renunciara al pontificado cuando dijo en una rueda de prensa que se podía cambiar de Papa sin ningún problema. Fue en el marco de algunas apariciones en una silla de ruedas por un problema en una rodilla, que le impedía caminar y estar mucho tiempo de pie.

“La puerta está abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello”, expresó en su momento.

Estos rumores comenzaron a perder fuerza a medida que fue pasando el tiempo y no surgían novedades desde Roma. Con las últimas declaraciones brindadas por el Papa Francisco, deja en claro que dejará su cargo en pleno uso de capacidades, haciéndolo en vida.