Francisco alertó a seminaristas, sacerdotes y monjas sobre "el vicio de la pornografía"

Durante un curso de seminaristas en Roma, el papa Francisco lanzó una advertencia: “Queridos hermanos, tengan cuidado con esto. El corazón puro, el corazón que recibe a Jesús todos los días, no puede recibir esta información pornográfica. Y si desde tu celular puedes borrar esto, bórralo, así no tendrás la tentación a la mano. Y si no puedes eliminarlo, protégete adecuadamente para que no tengas acceso a esto. Te digo, debilita el alma”.