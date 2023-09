¿Qué equipo argentino tiene el mejor escudo de Sudamérica?

La última edición actualizada de la revista inglesa Four Four Two tuvo entre sus principales artículos la conformación de un ranking con los 100 mejores escudos de la historia del fútbol. Allí se destacan insignias de todos los continentes e incluso algunas que han quedado en desuso ya que los propios equipos las han modificado. Para la selección de los mismos se tuvo en cuenta la utilización de colores, formas, objetos y hasta animales que aparecen en ellos.