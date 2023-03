Qué dijo De Paul sobre la ausencia de Papu Gómez

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del plantel, fue uno de los pocos que se refirió a la ausencia del ex San Lorenzo y Arsenal de Sarandí. “Que Ale no esté es un golpe porque es parte del grupo, estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo. Pero bueno, Sevilla no lo dejó venir”, comenzó su relato.

“Él tiene una lesión , el Sevilla está peleando el descenso y seguramente lo querrá tener para los últimos partidos. Esto es parte de él, como de todos. Seguramente lo habrá festejado y disfrutado desde allá”, concluyó el mediocampista del Atlético Madrid. Ambos futbolistas, junto a Leandro Paredes, tenían una cábala en la previa a cada partido del Mundial: salían al campo de juego y comían caramelos antes de realizar los movimientos precompetitivos.

PAPU.jpg La historia que subió el Papu Gómez en la previa al partido contra Panamá

Anteriormente, en la conferencia de prensa previa al choque contra Panamá, el director técnico Lionel Scaloni también se lamentó por la ausencia de Gómez: “Sobre todo el Papu, que merecería estar acá y en su club. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”.

El Papu, por su parte, utilizó sus redes sociales para expresarse y enviarle un mensaje de apoyo a sus ex compañeros. Antes del pitazo inicial, el ex jugador del Atalanta de Italia citó una historia de AFAPlay en la que quedaba en evidencia el furor de la gente para ingresar al estadio pese a que faltaban varias horas para el comienzo. El deportista acompañó la imagen con tres emojis de una cara con corazones en sus ojos.

FUENTE: Infobae