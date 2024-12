¿Pulpo y Pulpito en el mismo club?, crece un rumor de que un ex Boca juegue en San Martín

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OV__SJ/status/1872388871914410321&partner=&hide_thread=false Hay una minima chance de que Diego Gónzalez "El Pulpo" llegue a San Martín para acompañar a su hermano "El Pulpito". El Pulpo actualmente esta en la Unión Española de Chile y termina vinculo el 31/12, en 2025 cumple 37 años. pic.twitter.com/JaMVxnYhCm — Orgullo Verdinegro #SJ (@OV__SJ) December 26, 2024

Cabe destacar que “Pulpo” González estuvo en San Juan en el partido de vuelta de la semifinal del reducido cuando San Martín jugó contra Nueva Chicago. En aquella ocasión destacó: "Es un orgullo, es un orgullo. Nos criamos con una pelota, los dos juntos y bueno, compartir con él, que me haga partícipe también de su logro, para mí es hermoso. Pero como siempre le digo, que lo disfrute porque él se merece todo. Es una excelente persona, un grandísimo profesional".

De nombres todavía no se sabe nada y San Martín comienza la pretemporada este 3 de enero, ya que se especula que el campeonato inicie a fines de enero. Cabe destacar, que los jugadores van llegando sobre la marcha y podrían arribar en medio de la pretemporada.

Antuña sobre este tema dijo en una parte de la entrevista que son 10 los refuerzos que hasta el momento están en carpeta. Si bien no dio nombres ni posiciones, en las últimas horas se especuló que, entre los tantos, podría tratarse del delantero Franco Toloza (ex All Boys), el lateral derecho Damián Adín (ex Quilmes) y el mediocampista central Iván Ramírez (ex Quilmes).