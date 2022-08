PSG: la sorpresiva decisión del entrenador con Mauro Icardi

Sin embargo, según informan L’Equipe y RMC Sport, a esta nómina se le sumó otro nombre de peso: Mauro Icardi. De esta manera, al argentino, que no fue convocado para el debut de la Ligue 1, le marcaron la puerta de salida del club. “El hecho de cambiar de lugar, de encontrar un lugar más favorable te permite relanzarte en una carrera”, avisó.

El rosarino, pese a la inminente salida de Arnaud Kalimuendo rumbo al Rennes, parece no entrar en los planes de Galtier. El ex Inter ocupó un lugar en el banco de suplentes en la final del Trophée des Champions ante Nates (no ingresó) y quedó fuera de la nómina para el choque ante Clermont por la primera jornada del torneo local por un motivo “técnico”.

L’Equipe añade que cada integrante de este segundo grupo fue informado individualmente de su situación por Luis Campos. Vale destacar que PSG deberá encontrarle un nuevo club a cada uno de estos deportistas antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de pases en Francia, para no violar el artículo 507 de la Ligue 1. El mismo sostiene que cualquier jugador con contrato profesional no puede entrenarse separado del grupo desde el 2 de septiembre. Desde ese día todos los futbolistas deberán entrenar nuevamente junto al plantel principal.

“Es lo que nos permite hacer derecho laboral y de la Liga durante este periodo. Podemos dividir el grupo en dos si sentimos la necesidad. Lo haremos hasta el final de la ventana de transferencia. Los jugadores conocen la situación, son jugadores profesionales, debemos respetarlos. No es fácil para ellos, veremos si consiguen encontrar un proyecto que les convenga o si quieren quedarse”, expresó el DT tras la victoria en el debut por la Ligue 1.