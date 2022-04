Por problemas de salud, un técnico sanjuanino ya no dirijirá más el fútbol local

Cuando no había técnico, él tomó la posta del Club Sportivo Sarmiento y cargó con la mochila del equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol sanjuanino. Después de varias fechas al frente, Hugo "Catita" Moreno anunció a la Comisión Directiva que no iba a continuar siendo el técnico del equipo.

Su decisión no se basa de malos resultados, si no por algunos inconvenientes en su salud y por indicaciones de su médico que debió dejar el cargo en el conjunto de Zonda. Los encargados de informarlo fue la misma página del club, donde expresa que "pese a querer que siga adelante del equipo, no podrá hacerlo".