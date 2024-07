Por primera vez una pareja de futbolistas profesionales ficharon por el mismo club: quiénes son

image.png

Lehmann llega a la Juventus Women procedente del Aston Villa, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2027. Durante sus tres temporadas en la Women’s Super League, la suiza convirtió 14 goles en 74 partidos. “Me siento súper feliz. La Juve tiene una gran historia, tanta que debo ser honesta: cuando pasé la revisión médica y vi tantos seguidores que me puse nerviosa. Ahora ya estoy mejor”, expresó Lehmann.

La atacante suiza no ocultó su emoción por su nuevo reto en el fútbol italiano y dejó claro su compromiso con el equipo: “Mi carrera siempre ha transcurrido en Inglaterra. Allí llegué como niña y ahora llego aquí madura. Creo que puedo aportar muchas cosas a la Juventus”. Al ser preguntada sobre sus principales virtudes en el campo, Lehmann respondió: “El ritmo. Me gusta driblar e irme en velocidad. Me gusta obviamente marcar goles, pero aún me gusta más dar asistencias. Soy feliz cuando puedo jugar para el equipo. Es algo que he aprendido en los últimos años”.

Por su parte, Douglas Luiz cerró su traspaso a la Juventus hace unas semanas por unos 45 millones de euros, también procedente del Aston Villa. “Estoy muy feliz de ser bianconero ”, declaró Luiz en un vídeo difundido a través de las redes sociales del club. “Estoy deseando jugar en el Allianz Stadium. ¡Nos vemos pronto y Forza Juve!”, añadió el brasileño antes de partir a tierras norteamericanas.

La llegada de Luiz y Lehmann a la Juventus no solo fortalece al equipo turinés en ambos frentes, sino que también celebra la unión de esta pareja que empezó a hacerse pública desde noviembre de 2021. Ocho meses después de que Lehmann concluyera una anterior relación, los dos deportistas formalizaron su vínculo a principios de este año y desde entonces han compartido fotos y vídeos juntos en sus redes sociales.

Lehmann, con 16.8 millones de seguidores en Instagram, es considerada una de las grandes promesas del fútbol suizo, destacando por su talento y capacidad goleadora. La joven comenzó su carrera en el BSC YV Frauen de Suiza en 2016, para después fichar por el West Ham United dos años más tarde. En 2021, fue contratada por el Aston Villa, equipo en el que militó hasta su llegada a la Juventus.

Douglas Luiz, que recientemente quedó eliminado de la Copa América a manos de Uruguay en la tanda de penales por un lugar en las semifinales, formó parte del City Group pasando por el Manchester y el Girona hasta que finalmente fue vendido en 2019 al Aston Villa a cambio de 19 millones de euros. Hoy representará los colores de uno de los equipos más importantes de Italia.