viernes 30 de enero 2026

Oficial

Por las lluvias y los daños en Ruta 40, se suspende la etapa al Alto El Colorado y la Vuelta cambia el cronograma

La séptima etapa de la Vuelta a San Juan, con final en el Alto El Colorado, fue suspendida por las condiciones climáticas y los daños registrados en Ruta 40 Norte. La jornada se correrá el sábado 31 de enero, mientras que este viernes el pelotón disputará la etapa Santa Lucía–Difunta Correa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Vuelta a San Juan modificó su cronograma como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas. Los efectos del mal tiempo provocaron daños en Ruta 40 Norte, tramo por donde debía transitar la séptima etapa con destino al Alto El Colorado, lo que obligó a la organización a reprogramar la jornada de montaña.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, y el Pedal Club Olimpia, quienes informaron que la etapa al Alto El Colorado se correrá mañana sábado 31 de enero, en el horario originalmente previsto.

En tanto, este viernes 30 de enero por la tarde se disputará la etapa Santa Lucía–Difunta Correa, respetando el cronograma y horario establecidos originalmente para esa jornada.

Según la información oficial, la etapa que se correrá hoy tendrá concentración a las 14:15 horas en la Plaza de Santa Lucía, en la intersección de calles General Paz y Aberastain. La apertura de firmas será a las 14:20, el cierre a las 15:10, mientras que la largada está prevista para las 15:30 horas, desde el mismo punto.

El tren controlado recorrerá calle General Paz hacia el este, continuará por Colón al sur, luego por Avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta 20, hasta llegar a la rotonda del Monumento al Gaucho, donde estará ubicado el kilómetro cero oficial, tras completar 3 kilómetros.

La jornada contará con dos metas de montaña de tercera categoría, ambas en Ruta 141, en la Cuesta de las Vacas: la primera en el kilómetro 53,6 (ida) y la segunda en el kilómetro 63,1 (regreso). Además, se disputarán dos metas sprint sobre Diagonal Sarmiento, frente a la plaza de Causete, en los kilómetros 22,4 y 94,3.

Desde la organización también se informó que el porcentaje fuera de control para esta etapa será del 49%, un dato clave para los equipos y corredores en una jornada que, pese a los cambios, se presenta exigente.

La exigente y emblemática subida al Alto El Colorado quedó así reprogramada para el sábado, siempre supeditada a que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de la competencia.

Por las lluvias y los daños en Ruta 40, se suspende la etapa al Alto El Colorado y la Vuelta cambia el cronograma
