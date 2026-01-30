Por las lluvias y los daños en Ruta 40, se suspende la etapa al Alto El Colorado y la Vuelta cambia el cronograma

La Vuelta a San Juan modificó su cronograma como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas. Los efectos del mal tiempo provocaron daños en Ruta 40 Norte , tramo por donde debía transitar la séptima etapa con destino al Alto El Colorado , lo que obligó a la organización a reprogramar la jornada de montaña .

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, y el Pedal Club Olimpia , quienes informaron que la etapa al Alto El Colorado se correrá mañana sábado 31 de enero, en el horario originalmente previsto .

En tanto, este viernes 30 de enero por la tarde se disputará la etapa Santa Lucía–Difunta Correa, respetando el cronograma y horario establecidos originalmente para esa jornada.

Según la información oficial, la etapa que se correrá hoy tendrá concentración a las 14:15 horas en la Plaza de Santa Lucía, en la intersección de calles General Paz y Aberastain. La apertura de firmas será a las 14:20, el cierre a las 15:10, mientras que la largada está prevista para las 15:30 horas, desde el mismo punto.

El tren controlado recorrerá calle General Paz hacia el este, continuará por Colón al sur, luego por Avenida Hipólito Yrigoyen y Ruta 20, hasta llegar a la rotonda del Monumento al Gaucho, donde estará ubicado el kilómetro cero oficial, tras completar 3 kilómetros.

La jornada contará con dos metas de montaña de tercera categoría, ambas en Ruta 141, en la Cuesta de las Vacas: la primera en el kilómetro 53,6 (ida) y la segunda en el kilómetro 63,1 (regreso). Además, se disputarán dos metas sprint sobre Diagonal Sarmiento, frente a la plaza de Causete, en los kilómetros 22,4 y 94,3.

Desde la organización también se informó que el porcentaje fuera de control para esta etapa será del 49%, un dato clave para los equipos y corredores en una jornada que, pese a los cambios, se presenta exigente.

La exigente y emblemática subida al Alto El Colorado quedó así reprogramada para el sábado, siempre supeditada a que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de la competencia.