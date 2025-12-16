Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

Por la noche del lunes, en el Club Unión Deportiva Caucetera, se disputó la semifinal de futsal de la Liga Departamental entre el Club Ruta 20 y el Club Centro de Impulso. El enfrentamiento terminó de la peor manera, con agresiones entre jugadores y los jueces que se vieron obligados a tomar una decisión.

De la cancha a la comisaría Otro evento deportivo en Caucete terminó con una denuncia policial: la discriminación, el motivo

Sientan un precedente De la cancha al calabozo: futbolistas cauceteros terminaron presos por irse a las piñas en un partido

Ante el clima de violencia, los árbitros resolvieron suspender el partido para preservar la integridad de los jugadores. La situación requirió la intervención del personal policial, que dio inicio a las actuaciones contravencionales correspondientes.

Este hecho de violencia no pasó desapercibido y quedó en manos de la jueza Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz Letrado del Departamento Caucete, quien tomó intervención junto a la Jefatura de la Comisaría 9ª. Tras evaluar lo sucedido, las autoridades resolvieron aplicar medidas preventivas para los próximos compromisos de la competencia.

En ese marco, se determinó que la semifinal de vuelta que se disputará por la noche de este martes, entre el Club UDC y Cooperativa Caucete, se juegue a puertas cerradas, sin la presencia de público en general. La decisión busca garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes que empañen el desarrollo del torneo.