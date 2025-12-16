martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

Luego de los graves hechos ocurridos en el Club UDC durante la semifinal de ida de la Liga Departamental, la Justicia y la Policía resolvieron que el partido de esta noche entre UDC y Cooperativa Caucete se dispute sin público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por la noche del lunes, en el Club Unión Deportiva Caucetera, se disputó la semifinal de futsal de la Liga Departamental entre el Club Ruta 20 y el Club Centro de Impulso. El enfrentamiento terminó de la peor manera, con agresiones entre jugadores y los jueces que se vieron obligados a tomar una decisión.

Lee además
de la cancha al calabozo: futbolistas cauceteros terminaron presos por irse a las pinas en un partido
Sientan un precedente

De la cancha al calabozo: futbolistas cauceteros terminaron presos por irse a las piñas en un partido
otro evento deportivo en caucete termino con una denuncia policial: la discriminacion, el motivo
De la cancha a la comisaría

Otro evento deportivo en Caucete terminó con una denuncia policial: la discriminación, el motivo

Ante el clima de violencia, los árbitros resolvieron suspender el partido para preservar la integridad de los jugadores. La situación requirió la intervención del personal policial, que dio inicio a las actuaciones contravencionales correspondientes.

Este hecho de violencia no pasó desapercibido y quedó en manos de la jueza Luciana Salva, titular del Juzgado de Paz Letrado del Departamento Caucete, quien tomó intervención junto a la Jefatura de la Comisaría 9ª. Tras evaluar lo sucedido, las autoridades resolvieron aplicar medidas preventivas para los próximos compromisos de la competencia.

En ese marco, se determinó que la semifinal de vuelta que se disputará por la noche de este martes, entre el Club UDC y Cooperativa Caucete, se juegue a puertas cerradas, sin la presencia de público en general. La decisión busca garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes que empañen el desarrollo del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001035609247506512&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El descargo del jugador de futsal que escupió a una árbitra: "Cometí un error y pedí disculpas"

El sanjuanino Manu Armoa denunció un hecho de racismo y la Federación Argentina pidió sanciones

La camioneta que trasladaba a Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo a la salida del estadio

En Tucumán confirman que un ex soldado de Ariel Martos podría sumarse a San Martín: de quién se trata

En fotos: Lionel Messi y su visita a un refugio de animales en la India

El video del Puskas: así se vivió el tremendo golazo de Santiago Montiel desde la tribuna

UPCN va por el pase a la final de Copa ACLAV

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ansiedad, goles y el sueno de ser campeon: riveros y torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso