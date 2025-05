"Poné a los pibes, la p... que lo parió", el pedido eufórico de los hinchas a la dirigencia verdinegra

image.png Asi quedó la tabla de posiciones tras la victoria de los pibes ante Godoy Cruz.

El pedido de los hinchas se hizo sentir más tras el pitazo final del juez, cuando los jugadores se pusieron a festejar la victoria abajo del arco. Esta reclamo llegó a oídos de Jorge Miadosqui, que se encontraba viendo el partido desde la tribuna Este y a algunos jugadores del plantel de Leandro Romagnoli, que también habían presenciado el duelo de la Reserva.

El enojo viene por el mal momento del equipo: San Martín está último en la tabla de posiciones y hundido en el descenso. En esta segunda parte tendrá que hacer un torneo casi perfecto para estar tranquilo y no perder la categoría. Con este panorama y con la vuelta a los entrenamientos, los hinchas piden que la dirigencia haga un buen mercado de pases y que suban a los pibes.

Santi Barrera, un goleador hambriento

Santiago Barrera saca a relucir su nombre y pide pista. Otra vez volvió a ser protagonista en el equipo de Reserva y sumó una cuota importante de confianza para seguir por el buen camino. Rápido, 'metedor' y sólido para definir, esa fue la imagen que dejó esta tarde el 'Tanque' frente a los hinchas verdinegros, que no pararon de tirarle aliento cada vez que le tocó conectar con la pelota. Sirve para sumar en lo personal y empujar para volver a ser considerado en el plantel profesional.

"Me siento bien, me siento bien físicamente y también me ayuda mucho el grupo que se ha formado en esta Reserva", había expresado Barrera a Tiempo de San Juan.

El 'Tanque' fue uno de los caudillos de Raúl Antuña en la Primera Nacional y si bien perdió terreno en el primer equipo, busca ganarse un lugar en el Verdinegro de Primera. "Trabajo para eso", expresó hace algunas fechas cuando se le relacionó la posibilidad de que Romagnoli se fije en él para la delantera.

El elenco sanjuanino carece de goles y la queja de los hinchas recae en los 'nueves': las piezas se van cambiando, pero todavía no hay uno que se quede firme.