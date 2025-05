Objetivo, salvar la categoría: a puertas cerradas y con plantel completo, San Martín arrancó la pretemporada

El papel de San Martín en Primera deberá ser perfecto en esta segunda parte de torneo. No pudo levantar el ancla de los malos resultados y eso lo dejaron en la última posición del descenso. Después de 8 días de descanso, el plantel completo se presentó en el Hilario Sánchez para dar inicio a la pretemporada.

Este martes 13, a puertas cerradas y con seguridad en el ingreso al estadio, San Martín dio inicio a los entrenamientos de cara a un solo objetivo: salvar la categoría. El equipo dijo presente en la lista de Leandro 'Pipi' Romagnoli, que no tendrá una tarea fácil y ya se metió de lleno en la planificación del equipo.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, la pretemporada se realizará en la provincia y el Verdinegro tendrá algunos encuentros amistosos, con el objetivo de que el equipo gane ritmo y se afiance de cara al inicio del Clausura, en el que deberá sumar cerca de 30 puntos para seguir en Primera.

Aunque el Torneo Clausura comenzará recién a mediados de julio, en el horizonte aparece el duelo frente a Racing por los 16avos de final de la Copa Argentina, aún sin fecha confirmada pero con la posibilidad de disputarse la primera semana de junio. La planificación contempla que, tras ese partido, se intensifique el trabajo físico para llegar en las mejores condiciones al segundo semestre del año.

Si bien el operativo "salvar la categoría" se puso en marcha este martes, con el correr de los días se darán a conocer los nombres que serán baja y los que aparecerán para sumarse en el mercado de pases. Leandro Romagnoli, piensa y arma el equipo perfecto para dar la sorpresa en el Clausura. Mientras tanto, el presidente del club no descartó una renovación profunda: “¿Cuatro refuerzos? Puede ser un equipo completo también. No hay límites, pero eso no significa que podamos traer lo que queramos. Vamos a intentar hacer lo posible, rascar donde se pueda, porque necesitamos reforzarnos”.