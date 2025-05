Las últimas declaraciones de Ancelotti antes de convertirse en DT de Brasil

“Soy muy feliz, si hoy no tuviera la rueda de prensa sería fantástico, pero hay cosas que no quiero explicar ahora porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el día 25”, expresó con voz quebrada y una emoción palpable. El técnico dejó claro que, aunque su futuro ya está definido, su presente sigue siendo blanco. “No quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día”, sentenció.

El anuncio anticipado por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompió el silencio que Ancelotti había prometido mantener hasta el final de la temporada. Aunque su contrato con el club merengue se extendía hasta 2026, la determinación brasileña precipitó los tiempos, generando una marea de rumores y opiniones tanto en España como en Brasil.

Con serenidad, Ancelotti se refirió a su inminente salida del club que lo vio consagrarse como el entrenador más laureado de su historia, con 15 títulos: “Desde el 26 voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante, pero quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí”. Y añadió: “No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso. No hay que hacer un drama de esto”.

Frente a las preguntas sobre una posible falta de apoyo institucional, el italiano fue categórico: “Nunca he sentido que el Madrid no me quería. El Madrid me quiere. También si el 25 me voy a Brasil”. Ancelotti se mostró agradecido y aseguró que su relación con la institución quedó intacta: “Mil gracias a este club. Y seguiremos. Seré del Madrid toda la vida”.

A pesar de la frustración por no haber conseguido todos los objetivos de la temporada, el técnico se mostró satisfecho con su recorrido: “Frustración no, porque el día que llegué, si me decían que ganaba once títulos en cuatro años, lo firmaba con mi sangre. Ha sido una etapa inolvidable”.

El ciclo con Brasil comenzará oficialmente el 26 de mayo, con el foco puesto en los partidos ante Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras tanto, Ancelotti ya habría iniciado contactos para armar su cuerpo técnico, con el nombre de Kaká como uno de los posibles colaboradores.

“El fútbol es como la vida, algo empieza y acaba. Lo he pasado muy bien y el día 26 es otro desafío”, reflexionó. Sin dramatismos ni reproches, Carlo Ancelotti se despide del Real Madrid con la elegancia que siempre lo caracterizó, abriendo un nuevo capítulo en su carrera, esta vez con el desafío de liderar a la selección más laureada del mundo.