Pipi Romagnoli y una prueba de fuego en casa: el ánimo del vestuario, San Lorenzo y, "a esto lo sacamos adelante todos juntos"

San Martín y San Lorenzo chocarán este viernes por la Liga Profesional y Leandro Romagnoli sabe que no será un partido fácil. La historia lo pone del otro lado y buscando la urgencia de resultados positivos en Concepción. La palabra del DT en la previa al versus Ciclón: el ánimos del vestuario, San Lorenzo y "a esto lo sacamos adelante juntos".

Ante esto, no evitó la pregunta cuando le preguntaron por San Lorenzo, el club de sus amores, y lo especial que podría ser enfrentarlos del otro lado del corralito: "Pueden decir mucho, pero lo dije desde el principio en la conferencia. Es cierto que siempre estuve ligado a San Lorenzo porque la historia lo marca, pero soy profesional y siempre quiero ganar".

No solo los buenos resultados son los ausentes en el Pueblo Viejo, sino que el equipo carece de un estilo de juego que lo saque a flote. Un problema que está y Romagnoli fue claro: "Estamos en la búsqueda de juego y nos tenemos que hacer fuertes de local. Tenemos que dar pasos para adelante para empezar a ganar".

Un detalle no menor fue lo que pasa puertas adentro. El vestuario es la casa de los jugadores y el DT dijo: "No es que uno llega y hace magia y al otro día jugamos bien y ganamos. Cuando llegué, el camarín no estaba bien anímicamente, pero con la llegada de un nuevo DT, las expectativas son diferentes, a esto lo sacamos todos juntos".