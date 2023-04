¿Peligra la localía de San Martín en el Bicentenario por el Mundial Sub 20?

Este lunes en el campo principal del Hilario Sánchez comenzaron los trabajos de resembrado, razón por la que San Martín estará sin jugar en su casa por un poco más de un mes. En principio , la idea de la dirigencia es mudar la localía al Estadio del Bicentenario , que en los próximos días ya estará disponible tras los trabajos de resiembra. Sin embargo, el Mundial Sub 20 a disputarse en Argentina pone en riesgo las intenciones del Verdinegro.

Copa Libertadores De Tribunales a la Bombonera: Villa no concentra, pero lo esperan contra Deportivo Pereira

Aunque oficialmente la FIFA no ha dado a conocer la subsedes de la Copa del Mundo juvenil, el gigante de Pocito será uno de los recintos que recibirá a los cracks del futuro. En San Juan, esperan la confirmación por parte de la AFA pero ya pusieron manos a la obra con respecto a las refacciones sugeridas por el órgano madre del fútbol internacional, tanto en el Bicentenario como en las demás canchas que serán utilizadas para los entrenamientos de las selecciones.

En la cancha pocitana en particular, las labores están mucho más avanzadas. En ese terreno, el personal viene trabajando desde principios de abril. Creen que el campo estará disponible en unos 10 días. Y como San Martín juega los próximos dos partidos en condición de visitante, tendría disponible el Bicentenario para recibir a Almagro a principios de mayo. Pero esto claramente va a depender de la disposición de FIFA, teniendo en cuenta que el 20 de mayo dará inicio el Mundial Sub 20 y el recinto sanjuanino, el más importante de San Juan, albergará al menos cinco encuentros correspondientes la fase de grupos.

Si bien faltan dos semanas para que el Verdinegro vuelva a jugar en condición de local, en San Juan ya están evaluando qué pasará con el conjunto sanjuanino. "Una vez que FIFA confirma a los estadios, te los toma. Se está evaluando esa situación, estamos conversando", expresaron desde la Secretaría de Deportes. Otra fuente explicó a este medio que, de autorizar al equipo conducido por César Monasterio a jugar en Pocito, sería sólo contra Almagro por la Fecha 14 (el 30 de abril). Ven difícil que pueda jugar en el Bicentenario ante Almirante Brown por la Fecha 16, dos semanas después, en vísperas del mundial juvenil.

Según el reglamento del Mundial Sub 20 elaborado para Indonesia -iba a ser la sede en un principio, pero perdió la organización por negarse a recibir a Israel-, "se prohíbe disputar partidos en aquellos estadios seleccionados para su uso durante el Mundial 2023 a partir de los 14 días hábiles previos al inicio de este". En el artículo 19, la FIFA vuelve a reafirmar la postura de no ceder las instalaciones pero aclara que "A menos que la FIFA lo autorice de manera excepcional, los estadios no se utilizarán para disputar encuentro alguno ni para otros acontecimientos por lo menos durante los 14 días —o más, si la FIFA así lo estimara necesario debido a las condiciones en que se encuentren— previos al inicio de Mundial 2023 y hasta un día después del último partido programado en el estadio". A esperar...