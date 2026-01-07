Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero

Comenzando por el fútbol, pasando por el ciclismo, vóley y deporte motor, estos son los eventos deportivos del mes de enero y febrero en nuestra provincia.

La trigésima segunda edición se realiza desde el domingo 4 al sábado 10 de enero, con equipos locales, nacionales e internacionales, contando con siete categorías en juego (2013/2014 hasta 2019/2020), y más de 3000 futbolistas.

En esta edición, las cuatro sedes son: la cancha del Club Atlético Trinidad, predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio, escenarios que albergan una semana a puro fútbol.

El certamen cuenta con la participación de 40 equipos de San Juan, de distintas provincias argentinas, delegaciones de Chile y la presencia destacada de Estudiantes de La Plata, último campeón argentino. Además de los clubes capitalinos, participan equipos del interior provincial, como Jáchal, Valle Fértil y Calingasta.

Los partidos se disputan desde las 8:00 y hasta las 11:30, con un receso durante la siesta, y se retoman desde las 19 hasta la medianoche, priorizando la salud de los chicos frente a las altas temperaturas. El valor de la entrada es de 5.000 pesos por jornada, con acceso a más de una sede el mismo día.

Giro del Sol

El 24° Giro del Sol se disputará desde este viernes 9 al domingo 11 de enero, con un total de cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

La primera etapa tendrá un recorrido de 125 kilómetros con paso por Capital, Santa Lucía, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas, con largada y final en el Complejo Parque Norte, en Ruta 40 y Corrientes.

La segunda etapa desafiará el paredón de Punta Negra con largada en Chimbas, pasando por Rivadavia, Zonda, Ulllum cerrando con un circuito en el corazón chimbero y final en la plaza departamental.

La tercera etapa será CRI en una lucha solitaria entre ciclista y relojes. Será en la mañana del domingo, con salida frente al municipio de Ullum y un recorrido de 9,3 kilómetros, hasta llegar al Palmar del Lago.

Finalmente, la última y cuarta etapa será en Pocito con largada en la Plaza de la Libertad y un trazado que irá por 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, regresando por Rawson y finalizando en el municipio pocitano.

Tour del Sol (libres y máster)

La competencia, que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, se disputará en nuestra provincia, desde el jueves 15 al domingo 18 de enero. La cita contará con más de 400 ciclistas, de categorías Libres y Máster, provenientes de nuestra provincia, Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires y también del vecino país de Chile.

Vuelta a San Juan

El arranque será el viernes 23 de enero con un prólogo en Santa Lucía, que abrirá oficialmente la competencia. Al día siguiente, el sábado 24, se disputará una de las jornadas más atractivas para el público: la primera etapa recorrerá todo el Gran San Juan, con largada en la Plaza 25 de Mayo y llegada en el Estadio Aldo Cantoni, atravesando Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía.

La segunda etapa llevará al pelotón hacia el Sur sanjuanino, con partida desde la Municipalidad de Sarmiento y final en el Alto de Pedernal, en un recorrido cercano a los 140 kilómetros. La tercera se correrá íntegramente en Rivadavia, con unos 130 kilómetros, mientras que la cuarta jornada será una contrarreloj individual con desnivel, de 13 kilómetros, que unirá la Municipalidad de Zonda con el Parador Punta Negra.

La carrera continuará con la quinta etapa, íntegramente en Media Agua, recorriendo las calles de la localidad sarmientina a lo largo de aproximadamente 140 kilómetros. La sexta jornada tendrá largada y llegada en Rivadavia, con paso por los diques Punta Negra y Ullum, en otro trazado exigente de unos 140 kilómetros.

El momento más duro llegará el viernes 30 de enero con la séptima etapa, la temida “etapa reina”. Será la más extensa de la Vuelta, con alrededor de 155 kilómetros, y tendrá como desafío central la subida al Alto del Colorado. La largada será en la puerta de Metales Concepción, por la Lateral Norte de Circunvalación, con tren controlado hasta el kilómetro cero ubicado en la Municipalidad de Santa Lucía, desde donde comenzará la verdadera batalla en la montaña.

La octava etapa volverá a poner en escena a la Difunta Correa, con largada y llegada en la Municipalidad de Santa Lucía y un recorrido de ida y vuelta hasta Vallecito, totalizando unos 140 kilómetros.

El cierre llegará el domingo 1 de febrero, con la novena etapa, el clásico circuito por el anillo interno de Avenida Circunvalación, sobre unos 145 kilómetros, donde se definirá al campeón de la Vuelta a San Juan 2026.

Liga Federal de Vóley

San Juan volverá a ser protagonista del vóley argentino al recibir, del 3 al 12 de febrero de 2026, una nueva edición de la Liga Federal de Vóley, competencia que reunirá a 26 equipos masculinos y 24 femeninos de distintos puntos del país. El torneo se desarrollará en tres sedes de primer nivel: el Estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.

El certamen contará con una marcada impronta federal, ya que participarán clubes y seleccionados provenientes de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Metropolitana, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa, garantizando una competencia de alto nivel y una amplia diversidad deportiva y regional.

Vuelta a San Juan Femenina

Entre el 11 y 14 de febrero se realizará esta competencia con la participación de más de 130 corredoras de cinco países, como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Es decir que la carrera tendrá presencia internacional.

Nuestra provincia se conoce en todo el país por el ciclismo y los deportistas que lo integran, entre ellas las mujeres que nos representan en distintos escenarios, con resultados destacados. Los Juegos Deportivos Nacionales Evita o los campeonatos argentinos son prueba de ello, además de la participación femenina, en algún momento, en diferentes partes del mundo. Por eso la importancia de que se realice esta Vuelta, para que sigan surgiendo talentos, el ciclismo femenino crezca y San Juan siga estando en boca de todos.

Safari tras las Sierras

El fin de semana del 6, 7 y 8 de febrero estará destinado a las motos y quads, mientras que los autos recorrerán el circuito los días 13, 14 y 15 de febrero.