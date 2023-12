Palermo, durísimo con Riquelme: "En la convivencia vamos a durar tres días"

" No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días . Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca ", explicó el Titán en diálogo con La Red.

El máximo goleador histórico de la institución, y que se hubiese convertido en su nuevo entrenador en caso de que hubiera triunfado la fórmula Ibarra-Macri, detalló el momento en el que pensó que podía calzarse el buzo de DT del Club de la Ribera y que está dispuesto a esperar para cumplir su sueño todo lo que sea necesario. "A mí nunca me llamó Angelici ni la actual gestión para ser DT de Boca. Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades para que alguien me llamara. Le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca me metí a hablar de lo que hacía cada uno".

"Parece que Boca está partido. Es una sensación extraña. Nunca me pasó. No voy a ocultar nada ni a mentirle a nadie. Ellos no han tenido intención de llamarme y no creo que lo hagan. Si son 4 años voy a esperar y si son 8 también voy a esperar. Me veo ahí sentado. En algún momento me veo", aseguró.

Palermo también defendió a Mauricio Macri, luego de ser blanco de críticas de un sector de los hinchas por su público enfrentamiento con Riquelme durante el proceso electoral. "Es el presidente más exitoso de la historia de Boca y no entiendo que la gente lo insulte. Se ha involucrado tanto el Mauricio como presidente del país y el presidente de Boca. Es una grieta que se generó en Boca y no podemos estar desunidos".

Fuente: TyC Sports