Omar Freire, el padre de la criatura: de su historia de amor en San Juan a la emoción de que su hijo juegue con Messi

En la década del ´80, mientras jugaba al fútbol en La Pampa, recibió un llamado que lo iba a cambiar todo. Los dirigentes de Sportivo Desamparados habían puesto los ojos en él, un defensor de categoría, sereno y con técnica, que ya había dado qué hablar en Mendoza, su provincia natal. "Cuando escuché el nombre me deprimí, le dije a un amigo ´¿a dónde me vas a llevar, viejo?´. Y la verdad es que no me arrepiento de haber ido a Desamparados, fue una de las mejores experiencias que me tocó vivir gracias al fútbol", expresa Omar Freire.