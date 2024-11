Nuevo escándalo con Imane Khelif tras los Juegos Olímpicos: el polémico informe médico

Ecos de los JJ.OO. ¡Qué cambio de look!: el video viral de la boxeadora argelina Imane Khelif, medalla de oro en París 2024

El medio Le Correspondant -en un artículo publicado por el periodista Djaffar Ait Aoudia- reveló un informe médico que afirma que la púgil argelina tiene un cariotipo XY (masculino) y niveles de testosterona elevados. A su vez, que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa, que no hay presencia de útero pero sí de gónadas (testículos) y un micropene en forma de clítoris.

Según informó este portal, el informe sugiere que Khelif, de 25 años, tendría que someterse a una transición sexual con "corrección quirúrgica" y una "terapia hormonal", más allá de que viva "plenamente como mujer".

Ante esta publicación, la boxeadora argelina inició acciones legales contra el medio francés, por la difusión de un historial médico "no verificado" sobre su género. Incluso, recibió el apoyo del Comité Olímpico Internacional. “El COI está consternado por el abuso al que Imane Khelif está siendo sometida actualmente”, afirmaron.

“Todos los deportistas que participaron en el torneo de boxeo de Paris 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad e inscripción de la competición”,expresaron. Y sentenciaron: “El COI no hará comentarios mientras la acción legal esté en curso, o sobre informes de los medios sobre documentos no verificados cuyos orígenes no pueden ser confirmados”.