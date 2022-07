¿No pasó el colectivo? La explicación sobre la reducción de frecuencias en San Juan

Oficial La noticia que no esperaban los hinchas de Boca: hay Ibarra para rato

Consultados por este medio, desde ATAP y de UTA comentaron que durante el receso invernal se reducen las frecuencias de los colectivos , porque hay menos demanda durante las dos semanas de vacaciones que hay en el ámbito escolar. Es por este motivo que aquellos usuarios habituales del servicio de transporte público de pasajeros deberán realizar las consultas pertinentes para no volver a registrar la demora que vivieron hoy.

Lo llamativo es que algunos usuarios de la aplicación RedTulum recibieron durante la mañana, sobre las 8 aproximadamente, la notificación que ponía en conocimiento que por el receso invernal las frecuencias del servicio no iban a hacer habituales, recomendando revisar los horarios del transporte. Esta notificación no fue recibida por todos los usuarios de la app, y en el portal de la RedTulum no figura ninguna información, por lo que algunos de los usuarios se enteraron de la situación cuando consultaron a los choferes.

Este servicio con “horario especial” estará vigente durante dos semanas, hasta que vuelva la actividad escolar en San Juan.