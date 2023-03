¿Mundial Sub20 en Argentina?: la chance sanjuanina y la llegada de una súper estrella

Liga Profesional Tite fue ofrecido a Boca, pero a Riquelme no le convenció

Argentina fue el primer país en presentar avales gubernamentales y detalles. Definió a la candidatura como “muy fuerte” y subrayó que no se tomarán más de tres días para dar a conocer quién se queda con la sede. Es decir, como máximo el próximo lunes 3 de abril podría ser oficial lo que parece número puesto.

Mientras eso se termina de definir, los demás trabajan en el detrás de escena por si acaso. Es por eso que ya dieron a conocer algunas sedes dónde se podría jugar. En la lista aparece Cuyo: San Juan con el Estadio Bicentenario, San Luis con el Estadio Único de Villa Mercedes y Mendoza, con el Malvinas Argentinas. Hay que ver si dan las tres, dos o si será una disputa a 'morir' por albergar un partido del Mundial Sub20.

Lo cierto es que San Juan no se achica, y pese a no tener todavía una confirmación oficial, se pone como candidato. Citas internacionales ya tuvo: el Femenino, Sub 17 masculino, Rugby Championship, Argentina-Brasil por Eliminatorias, Copa Argentina, Primera División, Primera Nacional y hasta definiciones de la Liga Local. Apto está, hay que ver si toman el Bicentenario como opción y qué Selección podría recibir.

El Estadio San Juan del Bicentenario tiene una capacidad de 25.286

Otro de los temas es Alejandro Garnacho. El delantero de apenas 18 años, que fue convocado y no pudo estar con la Mayor durante la última doble fecha FIFA por una lesión, tampoco fue parte del Sudamericano Sub 20 por el "no" que en su momento dio su club Manchester United. Sin embargo, ahora todo puede cambiar...

Es que si Argentina es confirmada como sede y logra así su clasificación a la Copa del Mundo, Garnacho estaría en condiciones de disputarla. La postura de los Diablos Rojos sería distinta a la tomada en el Sudamericano y todo estaría dado para que él y otros de los que fueron "negados" a principio de año (como los casos de Luka Romero, Matías Soulé, Valentín Carboni, Franco Carboni y Tiago Geralnik) sean parte del combinado Albiceleste.

image.png

¿Qué países están clasificados al Mundial Sub20?

Lo disputarán 24 países, entre los cuales originalmente figuraba Indonesia como organizador. Sin embargo, al perder la sede, el país asiático también cede su boleto de clasificación automático.

Argentina

Estados Unidos

Guatemala

Honduras

República Dominicana

Fiji

Nueva Zelanda

Inglaterra

Francia

Israel

Italia

Eslovaquia

Brasil

Colombia

Uruguay

Ecuador

Corea del Sur

Irak

Japón

Uzbekistán

Gambia

Nigeria

Senegal

Túnez