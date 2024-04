Mientras piensa en la Copa América, Lionel Scaloni bate un récord personal en su otra pasión

Scaloni, que tiene fijada allí su residencia, destacó a su llegada "la dureza de la prueba este año, con el viento como gran protagonista en la parte de Deià y Valldemosa". "Soplaba el aire y se ha hecho un poco más duro que otras ediciones”, reconoció el líder de la Scaloneta.

Luego profundizó en los detalles de su performance. “He tenido que bajar un poco el ritmo porque notaba que estaba a punto de tener calambres”, manifestó.

El ciclista más rápido en la distancia de 167 kilómetros fue Alejandro Martínez con un tiempo de 4:38:39. Completaron el podio masculino Nelson David López García y Wojciech Szczepanik con un tiempo de 4:40:09.

A principios de este mes, luego de la última fecha FIFA en la que Argentina venció 3-0 a El Salvador y 3-1 a Costa Rica, Scaloni recorrió en bicicleta distintos paisajes de la provincia de Córdoba junto a un grupo de amigos.

El técnico nacido en Pujato aprovechó la ocasión para nutrirse del cariño de la gente, que creció exponencialmente con la conquista de la tercera Copa del Mundo para la Selección.

“Ayuda a distraerte, a pensar muchas de las cosas que llevamos a cabo. Me pasa como cuando salía a correr, te va dando vueltas la cabeza, te hace bien,me saca energías en el buen sentido, me relaja... Es un cable a tierra. El deporte en general lo es", relató hace un tiempo sobre el ciclismo.

image.png

El desafío extremo que superó en España

En mayo de 2023, invitado por un programa de la TV española, Scaloni logró completar una de las pruebas más duras del planeta, conocida como El Infierno. "Es un experiencia increíble conocer esta subida mítica", tiró el de Pujato una vez logrado el objetivo.

Los ciclistas profesionales ya lo empiezan a mirar de reojo a Scaloni, quien llama la atención por su estado de forma y por sus tiempos arriba de la bici. El año pasado también la rompió en una carrera en Mallorca, donde reside junto a su familia. Al observar su rendimiento, Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 y de la Vuelta a España en 1985 y 1989, lo invitó a compartir el ascenso en El Angliru, un alto del Principado de Asturias.

"Lionel aceptó rápidamente, le motivó el reto que le planteamos, y ya se ha visto que ha sido un acierto traerle”, dijo el ex ciclista español en diálogo con La Nueva España, y agregó: “Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así”.

Lo que viene para la Selección

Lionel Scaloni cerrará definitivamente la lista de 23 jugadores para la Copa América de Estados Unidos el 12 de junio.

El equipo que lidera futbolísticamente Lionel Messi defenderá el título de 2021 en un certamen que significará, además, la despedida de Ángel Di María del conjunto nacional.

El gran debut de la Albiceleste en el Grupo A será el 20 de junio frente a Canadá, en el Mercedes Benz Stadium de Houston. Luego, jugará ante Chile (25/6) y Perú (29/6).

FUENTE: Clarín con información de EFE