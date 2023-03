Messi tiene su propia "Héroes": la FIFA lanzó "Era el destino", la película de Qatar 2022

Written in the Stars, por su nombre en inglés, es la película oficial de la primera Copa Mundial de la FIFA disputada en Medio Oriente y cuenta con la narración del actor galés Michael Sheen, gran aficionado al fútbol y conocido por sus papeles en Frost/Nixon, Medianoche en París y Masters of Sex, entre otras producciones. Es, claro, la versión 2022 de Héroes, el inolvidable largometraje que difundió la FIFA tras la coronación de Diego Maradona en México 1986.