Messi se queda sin su mejor socio en el Inter Miami

Al ser consultado por la decisión de no incluir al atacante venezolano de 30 años, el ex-entrenador de la Selección Argentina y Barcelona contó el motivo por el que no viajó a Carolina del Norte junto al resto de sus compañeros. "Josef no ha viajado porque es difícil que pueda continuar en la institución para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente es lo que se decidió, que es que no viajase a este último partido y hacerlo correr un riesgo innecesario", aseguró.