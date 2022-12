Messi, las tres estrellas y el 5 de copas: los tatuajes más elegidos por los sanjuaninos después del Mundial

Somos campeones del mundo y a eso no lo quita nadie. Después de un partido para el infarto frente a Francia, se pudo festejar como la Selección Argentina lo merecía y todos descontracturamos. El país se unió en un bullicio de alegría, mucho color albiceleste y abrazos empapados de llanto. A un día de haber levantado la copa del mundo y de que el plantel aún no llegue a destino para festejar con la gente, a los tatuadores sanjuaninos les empezó a arder el celular: Messi, las tres estrellas y el 5 de copas, los tatuajes más elegidos. "Lo quieren donde se vea y uno ya me pidió a Messi en toda la espalda', confesó Sheikah Janavel, el artista de la piel, a Tiempo de San Juan.