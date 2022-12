La beba sanjuanina que nació mientras Argentina dejaba la vida en los penales

b1e95842-7e03-4c15-921a-6efb067c5c0f.jpg

La aventura de la joven arrancó a primera hora del domingo , cuando le comentó a sus padres que tenía dolores y presagiaba el nacimiento de su hija para este mismo día. La familia se subió de inmediato a sul vehículo y emprendió viaje por Ruta 40 hasta llegar al nosocomio sanjuanino.

"Les dije que me llevaran antes al hospital porque si empezaba el partido, no lo iban a hacer (risas). En las calles no se veía nadie", señaló la joven. "Nosotros no lo podíamos creer, ¡justo iba a tener familia cuando se jugaba la final!. Yo me vine caminando desde Rawson para acompañarla; no había colectivos circulando", agregó una tía.

Agustina estuvo en sala de espera por algunas horas. Pero cuando el partido estaba 3-3 y todo se definía en los penales, empezó con la fase de dilatación. "No pude ver el partido, sólo escuchaba los goles. Ya en la sala de descanso pude ver el resumen. Mi hija nació con la copa bajo el brazo, trajo suerte", expresó.

7f2d4eb7-c83b-4a29-a213-e0fe4c91066e.jpg Papá feliz: de la previa albiceleste a la sala de parto para conocer a su hija.

Ahora, en medio de la euforia por la Scaloneta, Agustina piensa en un segundo nombre para Isabella. Desde su entorno le sugirieron Argentina o Juliana por el exRiver. "Me dijeron que le ponga un nombre referido a la Selección. Lo vamos a pensar, pero no estaría mal", agregó la flamante mamá.