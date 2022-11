Messi entrenó diferenciado a días de la finalísima con México: la palabra de un profesional sanjuanino

Ansiedad e incertidumbre. Argentina perdió en el debut del Mundial de Qatar y eso llenó de preguntas a los argentinos futboleros. Con la Copa América en la espalda y un invicto de más de 30 partidos, el debut se idealizaba de otra manera, pero no pasó. A eso, sumarle que antes del primer partido Lionel Messi asustó a todos cuando se lo vio entrenar diferenciado, pero eso después no preocupó porque el astro estuvo de titular en el cotejo frente a Arabia Saudita. Pero... por la mañana de este jueves volvió a prenderse la alarma dentro de la Selección Argentina. Es que nuevamente el 10 de la Albiceleste presentó algunas molestias y preocupó a todos. Se habla de sobrecarga e incluso de una lesión vieja en el sóleo. Tiempo de San Juan conversó Rodrigo Morales, el Licenciado en Kinesiología de la provincia, quien dio su punto de vista sobre las molestias que estaría presentando el capitán a horas de la finalísima con México.