Maycol Coria: cómo una picardía lo llevó a estar en el top 5 de lanzadores de jabalina del país

El chico oriundo de 25 de Mayo contó que por casualidad se relacionó a la prueba de atletismo que hoy encarna. Recordó que cuando era un niño y mientras lanzaba piedras a modo de picardía con sus amigos fue descubierto por un profesor. Temeroso de que lo reprendieran por su accionar, dijo que se sorprendió cuando el docente destacó su potencia. A partir de ese momento, su vida ya no fue igual. "Jamás se me había pasado por la cabeza, a mí me gustaba el fútbol como a todos los chicos", comentó.