Mauri Fernández, el elegido para dirigir la Reserva verdinegra: quién es y los jugadores por los que apuesta para el proyecto

El proyecto se pondrá en marcha este lunes 6 de enero y Fernández no ocultó su entusiasmo con Tiempo de San Juan. “No sabía si iba a continuar como coordinador, pero Raúl (Antuña) me confirmó como DT de Reserva. Esta es una oportunidad enorme, y aunque sigue siendo formación, vamos a tener desafíos importantes. Me toca estar al frente y quiero demostrar todo lo que aprendí en estos años. Estoy en el mejor equipo de la provincia y para mí es un sueño, porque es como estar en Primera", explicó.

Desde su llegada en 2018, cuando asumió sus primeras funciones en inferiores, Fernández atravesó un proceso de aprendizaje que valora profundamente: “Cuando llegué pensaba que sabía todo, pero me di cuenta de que no era así. He crecido muchísimo, pero quiero seguir aprendiendo. No hay que pifiarle”.

Un equipo joven y con sentido de pertenencia

La Reserva ya tiene definida su estructura y planificación. Guillermo Guevara será el entrenador de arqueros, Hernán Gutiérrez estará a cargo de la preparación física, y el plantel inicial estará conformado por jugadores de renombre, con proyección y experiencia como Maximiliano Galván, Ignacio Flores, Gonzalo Lucero y Leandro Regalado (este último volvió al club tras vestir la pilcha de Colón en el Regional Amateur). También se sumarán chicos de las categorías 2009, 2008 y 2007, además de algunos 2006. Entre ellos, destacan nombres con contrato profesional como Santiago Barrera y Luciano Rivero, quien viene de ser campeón del fútbol sanjuanino con Atenas. “Son los chicos con más proyección. Ya tenemos todo organizado y empezamos los entrenamientos este lunes en el predio Emmanuel Mas. Después nos vamos al club para seguir trabajando”, detalló.

Fernández también aclaró que no habrá pruebas específicas para la Reserva. “Las pruebas están destinadas a las inferiores de AFA. Desde ahí, si están en la lista, pueden subir a Reserva y trabajar con nosotros. Esa es la política del club, y creo que es una forma coherente de manejarse”, señaló.

El desafío para los jugadores

El técnico dejó un mensaje claro para los juveniles que afrontarán este reto: “Tienen que entender que no es un retroceso ni un bajar de categoría. Es una segunda oportunidad para demostrar su nivel. Están a un paso de ser una alternativa real para Primera, pero eso dependerá de ellos, de sus ganas, su compromiso y de recuperar su mejor versión. Para mí, es clave que lo vean como una etapa de crecimiento”.

El panorama para la Reserva no será sencillo. Fernández reconoce que competir en este nivel frente a los mejores equipos del país será un desafío grande, especialmente en lo físico. “Vamos a estar en desventaja, pero trataremos de equiparar desde lo físico y lo táctico. Confío en que podemos estar a la altura si trabajamos duro y con compromiso. Nos va a costar, pero estoy convencido de que este equipo tiene potencial”, afirmó.

El Torneo de Reserva comenzará la semana del lunes 17 de febrero y se disputarán 15 partidos: los correspondientes a la Zona y la fecha de clásico. San Martín compartirá la Zona B con Platense, Atlético Tucumán, Lanús, Sarmiento, River, Riestra, Gimnasia, Godoy Cruz, San Lorenzo, Independiente, Instituto, Rosario Central y Vélez.

Una vida dedicada al fútbol

Con 44 años, Mauricio Fernández lleva una vida entera ligada al fútbol. Como jugador, desarrolló su carrera en las inferiores hasta que se retiró en 2010. Luego, se abocó a la formación de jóvenes talentos en Villa Obrera, donde dirigió cinco categorías. Más tarde, se sumó a San Martín, donde pasó por la Primera local, la Cuarta división y otras categorías juveniles. “Siempre soñé con esta oportunidad. Desde que dejé de jugar, pensé en cómo crecer para llegar a este lugar. Fui ayudante de campo en el Argentino A, el Argentino B, y en la Primera local, y eso me dio muchísima experiencia. Cada etapa fue un aprendizaje”, recordó.

Sobre su rol como formador, Fernández destacó que es tan desafiante como gratificante. “En la Reserva seguimos formando jugadores, pero el margen de error es menor. Tenemos que estar atentos a todo, y eso es lo lindo de este trabajo. Es un camino de esfuerzo, pero cuando ves crecer a los chicos y cumplir sus sueños, todo vale la pena”, concluyó.