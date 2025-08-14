Más de 600 atletas coparán la cuarta edición de Tierra de Gigantes

El próximo fin de semana se llevará a cabo la cuarta edición de la prueba de trail “Tierra de Gigantes” , la que ya se puede catalogar como un éxito en cuanto a convocatoria, pues se agotaron los cupos de inscripción en todas las distancias en las que se va a competir.

A 15km de la ciudad, tenemos la posibilidad de acceder a las montañas más conocidas de la provincia y la posibilidad, de subir 950+ en 4km, terrenos variados con diferentes dificultades, circuitos técnicos, rápidos, miradores, cañadones, quebradas, reservas naturales, etc.

La competencia se monta sobre un formato abierto para las distancias de Km Vertical, 7km, 14km, 24km, 32km 42km y Ultra Trail 60km con circuitos renovados.

El centro de actividades será el Kayak Club San Juan, punto de largada de todas las distancias.

La actividad de Tierra de Gigantes comenzará el viernes a las 18:30 en el hotel Albertina, con la presentación de la carrera. Posteriormente se realizará el camp, con la presencia de los runners Franco Oro y Andrea Názara, quienes se referirán a temas relacionados con el entrenamiento y contará con la participación de profesionales invitados como el doctor Nicolás Zain, quien se referirá a cardiología del deporte; el licenciado en kinesiología y fisioterapia, Mario Terluk; la licenciada en Nutrición Claudia Montión y Guillermo Navarro, técnico en emergencias pre hospitalarias.

La idea es que lo recaudado en este camp sirva de apoyo a Andrea y Franco que estarán corriendo el mundial de trail en Canfranc, Pirineos españoles del 25 al 28 de septiembre, integrando la selección argentina.

El sábado 16, a partir de las nueve, en la heladería de Avenida Libertador pasando Meglioli se va a realizar la acreditación durante todo el día para los competidores.

Las competencias comenzarán el día sábado 16 de agosto con la prueba de Kilómetro vertical, a las cinco de la tarde, desde el Kayak Club San Juan hasta la cima del cerro Tres Marías, corriendo aproximadamente cinco kilómetros, mientras que el domingo, la distancia más extensa (60K) largará a las cuatro de la mañana; los 42K lo harán a las seis; 32K a las siete; 24K a las ocho; 14K partirá 8:30 y 7K a las nueve.

Los más chicos, celebrando el día del niño tendrán su categoría Kids, largando a las 12, en tanto que la premiación está prevista para las 15 horas.

Franco Oro es también la cara visible dentro de la organización de la carrera y respecto al desafío que se viene, expresó: “Siempre se le busca la vuelta para que la carrera tenga cambios o nuevos recorridos, formato. En esta edición van a correr por Villa Tacú, un recorrido poco utilizado, bajando por Las Amarillas, que como es camino poco transitado, va estar la gente de prevención para cuidar a los corredores por cualquier situación. Esperamos que este año nos acompañe el clima, parece que este fin de semana va estar bueno; contento porque se viene una edición más con muchos cambios, siempre pensando en darle algo nuevo a la gente“.