Marta, leyenda de Brasil: lágrimas y su reflexión sobre el crecimiento del fútbol femenino

En medio de una conferencia por el Mundial femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, se vivió un emotivo momento cuando Marta no pudo contener las lágrimas al hablar del crecimiento del deporte y cómo fueron sus inicios.

“¿Sabes lo que es genial? Que cuando comencé a jugar no tenía una ídola del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo se suponía que las iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podía llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia?", sostuvo la histórica jugadora de la Selección de Brasil.

Además, sin lograr contener el llanto, agregó: "Hoy salimos a la calle y la gente nos para para hablar nos dicen: ‘Mi hija te adora, ella quiere ser como vos’. Y no es solo con Marta, hay otras jugadoras también. Hoy tenemos nuestras propias referentes”.

“Esto no hubiera pasado si nosotras nos hubiésemos detenido ante los primeros obstáculos. Entonces, es una lucha que continúa que no comenzó solo conmigo, comenzó con mucha gente tiempo atrás, por eso estamos muy orgullosas. Y la gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a mas jóvenes. No importa la edad”, admitió la jugadora de 37 años que está jugando su sexta Copa del Mundo.

En tanto, recordando sus inicios, Marta declaró: "Es lógico que yo esté muy feliz de ver todo esto porque 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta. Era mi primera Copa. 20 años después, todo cambió y soy referente para muchas mujeres en el mundo entero. No sólo el fútbol. El periodismo también, que la gente ve muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Hemos abierto puertas para la igualdad”.