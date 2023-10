Marcelo Bielsa habló de la Scaloneta: "No está bien..."

El entrenador nacido en Argentina remarcó que “defensivamente el partido fue bueno, no es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil. Después nos costó, compartimos mucho la pelota, me hubiera gustado aumentar la cantidad de recuperaciones en el campo rival, que no las tuvimos como yo hubiera querido”. Pero Marcelo Bielsa no sé solo con eso.